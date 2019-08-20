В Челябинске прокуратура требует возбудить уголовное дело из-за незаконной передачи в аренду подземных переходов

В Челябинске прокуратура потребовала возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц администрации города и МАУ "Горсад им. Пушкина" за незаконную передачу в аренду подземных переходов на площади Революции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Подземные переходы находятся в оперативном управлении у МАУ "Горсад им. Пушкина". Однако в апреле прошлого года они были переданы в аренду ООО "Лоция". При этом правовых оснований для передачи подземных переходов в аренду на основании муниципальной преференции у мэрии и МАУ не было.

В результате за период с июня 2018 года по июль 2019 года МАУ не получило доход от аренды переходов в размере 7,4 млн рублей.

В настоящий момент материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц мэрии и МАУ за превышение должностных полномочий.