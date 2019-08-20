У "Суперджета" авиакомпании Interjet отказали системы кондиционирования при посадке

Инцидент с SSJ-100 мексиканской бюджетной авиакомпании Interjet (один из крупнейших иностранных эксплуатантов "Суперджетов") произошел 16 августа, сообщает сайт The Aviation Herald.

Самолет совершал рейс 4O-2119 из Монтеррея в Мехико (Мексика). При снижении с 11 тыс. метров до 3,3 тыс. у "Суперджета" отказали обе системы кондиционирования. Несмотря на это, борт продолжил посадку и благополучно приземлился в столице Мексики. После ремонта, который занял примерно 14 часов, самолет вернулся в строй.