11 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
вырезка из газеты, проверка украинизации (2017) | Фото: Накануне.RU

Верховный суд Украины признал "законным" полный запрет русского языка

Верховный суд Украины признал "законным" полный запрет русского языка в публичном пространстве. Соответствующее решение принято по поводу жалобы общественной организации "Украинский выбор - право народа" в связи с запретом русского языка во Львовской области.
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Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году Львовский областной совет запретил публичное использование "русскоязычного культурного продукта". Особенно издевательским в решении облсовета является то, что оно принято "во избежание эскалации напряженности в обществе и недопущения разжигания межнациональной розни".

Постановление суда является окончательным и обжалованию не подлежит. А также является символическим знаком насчет президентства Владимира Зеленского, для которого Россия является "врагом" и "агрессором", а русский язык - недопустимым для официального признания. После победы на выборах он пообещал, что по украинизации не будет "никаких компромиссов".

Напомним, Кабинет министров Украины намерен увеличить долю говорящих на мове до 75% к 2030 году, а также заставить не менее 80% жителей поверить в то, что мова - это их родной язык.

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Верховный суд Украины признал "законным" полный запрет русского языка

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Теги: Украина, русский язык



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