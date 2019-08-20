Предполагаемый виновник массового ДТП с погибшими в Екатеринбурге не стал обжаловать свой арест

Вступило в силу решение суда об аресте жителя Екатеринбурга Владимира Васильева, который, как считает следствие, устроил массовое ДТП с погибшими.

Напомним, в начале августа на перекрестке улиц Малышева и Московская произошла авария с участием пяти автомобилей. Погибли два человека, еще трое пострадали. Васильев был допрошен, ему предъявили обвинение и арестовали.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга об аресте Владимира Васильева не было обжаловано и вступило в законную силу. Под арестом он будет находиться до 4 октября.

Ранее стало известно, что в акте освидетельствования предполагаемого виновника ДТП нашли грубые ошибки.