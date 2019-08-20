СМИ: В деле банка "Югра" возросла сумма хищения - с семи до 200 миллиардов рублей

В уголовном деле о хищении денежных средств из обанкротившегося банка "Югра" многократно возросла сумма ущерба - с 7,5 млрд руб. до более 200 млрд руб.

Об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на свои источники. По информации издания, всем фигурантам этого расследования, включая бывшего владельца банка Алексея Хотина, предъявлено новое обвинение.

Новый поворот в уголовном деле произошел в середине июня, когда у следствия появилось связующее звено между заемщиками и руководством "Югры". Им стала бывший директор московского филиала банка Нина Чернова. 14 июня Чернову задержали и на следующий день направили в СИЗО. Правоохранители посчитали, что экс-директор планировала скрыться, поскольку она попыталась получить шенгенскую визу.

Ранее женщина была подозреваемой в причастности к хищению из "Югры" 7,5 млрд руб. Следователи полагают, что хищение происходило путем выдачи Черновой "заведомо невозвратных кредитов". 20 июня экс-директору столичного филиала банка предъявили обвинение, после чего в деле появилась новая сумма. Аналогичное обвинение вынесено в адрес и остальных фигурантов расследования, в том числе Алексея Хотина.

При этом, по оценкам временной администрации, на момент банкротства (сентябрь 2018 года) дыра в капитале банка достигла 160,9 млрд руб. По данным "Вектор права", которое в декабре прошлого года выиграло конкурс по оказанию услуг банку "Югра" по работе с проблемными активами, в работе у них 470 просроченных кредитов на сумму более 247 млрд руб. В суды же подано более 330 исков на сумму, превышающую 282 млрд руб.

Также издание сообщает, что ранее следствие объявило в розыск четырех коммерсантов, фирмы которых получили в "Югре" якобы заведомо невозвратные кредиты, суммы которых никак не соответствовали масштабам деятельности их организаций.

Как сообщало Накануне.RU, суд признал "Югру" банкротом в сентябре 2018 года. До этого ЦБ ввел там временную администрацию, а затем отозвал лицензию у банка.

В апреле под домашний арест был отправлен мажоритарный акционер банка Алексей Хотин. Он является фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту хищения денег банка.