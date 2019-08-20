11 Сентября 2020
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Экономика В бывшем СССР
Натаниэль Ротшильд (2019) | Фото:airport.md

Натаниэль Ротшильд купил аэропорт Кишинева

Управляющая аэропортом столицы Молдавии компания "Avia Invest " сообщила о визите "дорогого гостя" – ново владельца девелопера и концессионера аэропорта Кишинева Натаниэля Филипа Виктора Джеймса Ротшильда.

В пресс-релизе, посвященном этому событию, тщательно расписывается родословная нового хозяина: "Натаниэль Филип Ротшильд младший из четырех детей и единственный сын лорда Джэйкоба Ротшильда и Серены Мэри Данн, внучки сэра Джэймса Данна, канадского финансиста и магната. Как сын барона имеет титул the honourable".

"Международный Аэропорт Кишинэу произвел потрясающее впечатление на Мистера Ротшильда, он высоко оценил менеджмент аэропорта, а так же проведенную на высоком уровне модернизацию в столь короткие сроки", - говорится в тексте сообщения.

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Данные в презентации аэропорта на его сайте не самые свежие. Так, в 2014 году 34% перевозок из Кишинева приходились на Москву, 48% рейсов совершал нацперевозчик AirMoldova, еще 17% (это второе место) – российская группа S7.

СМИ сообщают, что сделка по продаже компании Ротшильда 95% "Avia Invest" состоялась 19 августа. Ранее управляющая компания принадлежала ныне объявленному в международный розыск бизнесмену Илану Шору (мужу российской певицы Жасмин).

Между тем, молдавский телеканал TV8 сообщает, что президент страны Игорь Додон и ряд депутатов парламента усомнились в чистоте сделки по передаче аэропорта компании "Avia Invest" в концессию на 49 лет. Так что есть вероятность, что договор будет расторгнут.  

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Натаниэль Ротшильд купил аэропорт Кишинева

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Теги: натаниэль ротшильд, илан шор, молдавия, кишинев, аэропорт кишинева



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