В Челябинске девять пострадавших в ДТП с микроавтобусом и "КамАЗом" остаются в больницах

Девять человек, пострадавших в ДТП с микроавтобусом и "КамАЗом", остаются в больницах Челябинска.

Два человека получили тяжелые травмы и госпитализированы в областную больницу. Их состояние оценивается, как тяжелое.

Как ранее сообщало Накануне.RU, авария произошла сегодня ночью напротив дома № 95 по улице Блюхера. Столкнулись пассажирский автобус, ехавший из Уфы в Нижневартовск, и "КамАЗ".

Как сообщили Накануне.RU в отделении пропаганды ГИБДД Челябинска, по предварительным данным водитель "КамАЗа" совершил столкновение с двигающимся впереди попутно автобусом ПЕЖО. После удара микроавтобус опрокинулся.

В результате ДТП травмы получили водитель "КамАЗа" и его пассажир, в автобусе травмы получили девять пассажиров, в том числе 17-летняя девушка.

В настоящий момент по факту аварии проводится административное расследование.