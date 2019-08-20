Саратовский аэропорт "Гагарин" открылся – первый регулярный рейс прибыл из Москвы

Аэропорт "Гагарин" в Саратове начал обслуживание регулярных и чартерных рейсов. Одновременно закрылся старый городской аэропорт "Саратов-центральный".

Согласно данным онлайн-табло столичного аэропорта "Внуково" (своего табло в сети у "Гагарина" пока нет), в 7 утра в Саратове приземлился Boeing 737-800 авиакомпании "Победа". 18 августа этот перевозчик совершил тестовый перелет по тому же маршруту, привезя в Саратов на совещание председателя Госдумы Володина, миллиардера Виктора Вексельберга (его компания "Аэропорты регионов" стала оператором и инвестором проекта строительства аэропорта) и главу Росавиации Александра Нерадько.

Между тем, ранее в СМИ появились сообщения о том, что "Аэрофлот" и S7 "закрыли" продажи билетов на рейсы в Саратов, начиная с октября. Ресурс FrequentFlyers поясняет эту ситуацию: "Не стоит паниковать раньше времени: это технический момент, связанный с переводом рейсов (а сегодня как раз он и происходит) и сменой кода аэропорта. Так что через несколько часов продажи снова откроют. Не получилось сенсации, а жаль". Накануне "Аэрофлот" дополнительно предупредил о начале полетов в новый аэропорт: "Аэрофлот информирует о том, что с 20 августа рейсы компании в/из центрального аэропорта Саратова переводятся в новый международный аэропорт города — "Гагарин". Нумерация рейсов, а также время отправления и прибытия рейсов в связи с переходом в новый аэропорт не менялись".

Тем не менее, сокращение рейсов в Саратов перевозчики анонсировали. Но связано это с расширением возможностей воздушной гавани: взлетно-посадочная полоса стала длиннее, и теперь здесь смогут обслуживать самолеты большей вместимости. А значит, можно будет снизить частоту рейсов.

Впрочем, к технической стороне у перевозчиков есть вопросы: глава лоукостера "Победа" Андрей Калмыков на совещании выразил обеспокоенность, что аэродром в "Гагарине" сертифицирован только по первой категории ICAO, то есть его светосигнальное оборудование позволяет принимать рейсы только в идеальных погодных условиях. "Сейчас XXI век - такой аэропорт должен иметь как минимум вторую категорию", - заявил он, добавив, что при тумане самолеты будут вынуждены уходить на запасные аэродромы.