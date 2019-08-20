В Свято-Николаевском мужском монастыре Верхотурья продолжается масштабная реконструкция

В Верхотурье, Духовной столице Урала, при поддержке Фонда святой Екатерины продолжается масштабная реконструкция Свято-Николаевского мужского монастыря. 19 августа, в праздник Яблочного спаса, рабочие установили полусферы над апсидами двух приделов Крестовоздвиженского собора, главной жемчужины комплекса, где покоятся мощи святого Симеона, всея Сибири чудотворца. Вскоре ремонт ждёт центральный купол храма, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Реконструкция началась в мае прошлого года. Первые результаты прихожанам показали уже в сентябре – к этому времени были полностью обновлены фасад и своды Крестовоздвиженского собора, белоснежный купол Преображенского собора и Дом игумена.

19 августа этого года окончен очередной этап – установлены полусферы над апсидами. Это произошло в Яблочный спас, который верующие отметили крестным ходом.

Директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев рассказал журналистам, что в ушедшем году при участии фонда отремонтирован фасад Крестовоздвиженского собора, полностью выполнены внутренние работы, отремонтирован фасад Дома игумена.

"Объём работ очень большой, он рассчитан на несколько лет. Я благодарю губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева за то, что он принял самое непосредственное участие в продолжении работы в этом году. Сейчас устанавливают апсиды на Крестовоздвиженском храме. После этого мы перейдём к ремонту центрального купола", – сказал он.

Глава Фонда добавил, что кровлю в храме не меняли с самого основания (первый камень заложен в 1905 г., первый придел освящён в 1913 г.).

"Кровля прохудилась. Мы вместе с правительством Свердловской области заменили её. Также меняют купола. Разыгран конкурс ценой в 40 млн руб., на эти средства будут выполнены кровельные работы и замена куполов, потом будут дополнительные конкурсы, но говорить о них рано", – сказал Андреев.

Далее ремонт коснётся братского корпуса, гостиницы, которая сегодня находится в аварийном состоянии.

"Здесь очень много объектов, о восстановлении которых можно говорить", - подытожил Андреев.

Все проекты реконструкции храма согласованы с управлением по охране памятников и федеральным Минкультом. Все здания надо сохранить в первоначальном виде, это делает ремонт более продолжительным.

Курирующий замену сфер над апсидами Алексей Лодочников во время общения с журналистами отметил, что сложность подъёма сфер была в доставке для этого техники, которой пришлось ехать в Верхотурье.

"Здесь, в городе, все краны и спецтехника маленькие. Изготовление сфер для нас не было сложным, опыт большой. Речь идёт о сложной работе. В России мало специалистов, готовых её делать", – сказал Алексей Лодочников.

Современные сферы сделаны из тех же материалов, из которых они выполнялись раньше.

"Те же сосна, облицовка из сплава цинка и олова, подобные крепления. Современные технологии – только в поднятии сферы на собор. Отношение у рабочих – не как к обычной стройке", – сказал Лодочников.

Наместник монастыря, игумен Иероним, в беседе с Накануне.RU тоже отмечает сложный характер работ.

"Работа эта очень сложная, она связана, во-первых, с масштабом собора. Для этого требуется спецтехника, высокопрофессиональные рабочие. Здесь речь идёт об очень сложной работе конструкторов, инженеров, архитекторов. Нельзя использовать стандартные технологии", – сказал наместник.

Внутреннее убранство Крестовоздвиженского собора после ремонта

Запланирована и полная реконструкция Игуменского дома – самого старого здания на территории Свято-Николаевского монастыря. Ему вернут изначальную планировку. Сейчас в нем находится музей и кельи монахов. Однако, по словам игумена Иеронима, скоро все изменится — музей переедет в другое здание, а на его месте будет работать администрация монастыря. На втором этаже так и останутся кельи, но они будут капитально отремонтированы.

Изменения в игуменском корпусе, откуда переезжает музей, связаны с тем, что эти помещения изначально предполагались, как жилые.

В этом здании ранее располагался музей, ныне это Дом игумена

"Там должны были жить игумен, братия и гости обители. В праздники у нас много гостей, и их негде размещать. Мы на это время занимаем всю городскую гостиницу "Соболь", но даже её не хватает, чтобы поселить всех, кто приезжает на торжества праведного Симеона. Для музея будет найдено новое место, которое будет оборудовано по самому последнему слову техники", – подытожил наместник.

В Фонде святой Екатерины заверили, что возрождение Верхотурья будет продолжаться.

"Восстановление храмов в Верхотурье — крайне важная задача, — говорит директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев. — Ведь речь идет о духовном наследии Урала, месте которые было и остается точкой притяжения людей не только верующих, но и тех, кто любит свой край, бережно и с уважением относится к своей истории. Учредители фонда большое внимание уделяют этим вопросам, поэтому, я надеюсь, наша работа по возрождения Верхотурья будет продолжена".

Рака с мощами Симеона Верхотурского