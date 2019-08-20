В ресторане "Кристалл" в Иркутске произошла стрельба

В иркутском ресторане "Кристалл" произошла стрельба. Есть пострадавшие.

По данным полиции, все случилось в минувшие выходные: в результате мужчина и девушка получили ранения. Сотрудники правоохранительных органов утверждают, что они пострадали незначительно.

Сейчас стражи порядка пытаются установить все обстоятельства и причины случившегося. Предположительно, инцидент произошел на бытовой почве, пишет ПолитЭксперт.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Новой Москве был задержан мужчина, расстрелявший женщину с коляской.