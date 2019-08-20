11 Сентября 2020
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шкафчик школа замок раздевалка (2019) | Фото:PxHere

Минпросвещения России попросили установить в школах персональные шкафчики для учащихся

До старта нового учебного года остается чуть больше недели, и инициативы, связанные с образованием и бытом школьников, льются как из рога изобилия.

Накануне стало известно, что Минпросвещения предложило ограничить использование мобильных телефонов в школах. По данным ведомства, в ходе опроса 61% учащихся, 89% родителей и 90% педагогов поддержали ограничение использования мобильных телефонов школьниками во время уроков.

А теперь в учебных заведениях предлагают установить индивидуальные шкафчики, в которых бы дети могли хранить личные вещи (в том числе и те самые мобильные телефоны, с которыми просят расстаться на время уроков). С таким предложением к министру просвещения России Ольги Васильевой обратился 24-летний депутат Госдумы Василий Власов. "В ходе встреч с обучающимися средних общеобразовательных учреждений в нашей стране ко мне неоднократно обращались ученики с различными идеями. Наиболее интересной была идея установки индивидуальных шкафчиков для хранения вещей обучающихся", - говорится письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости. Депутат пояснил, что учащиеся жалуются на большой объем вещей, которые им приходится носить в школу ежедневно. Подобные шкафчики, считает Власов, могли бы избавить школьников от этой проблемы. Кроме того, это стимулировало бы обучающихся выполнять домашние задания в стенах школы и коллективно, что способствовало бы их социализации.

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Минпросвещения России попросили установить в школах персональные шкафчики для учащихся

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Теги: индивидуальные шкафчики, школа, школьники, удобство, минпросвещения россии



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