Иностранная компания банкротит Дмитрия Мазурова

Компания Persit Services Inc. обратилась в Арбитражный суд Москвы с требованием банкротства основателя группы "Новый поток" Дмитрия Мазурова. Бизнесмен, напомним, проходит по уголовному делу о хищении кредитных средств Сбербанка и находится под стражей, передает корреспондент Накануне.RU.

В картотеке указаны сведения лишь о подаче иска, подробности о требованиях не разглашаются. Заявление еще не принято к производству.

Конечные бенефициары Persit Services Inc неизвестны. Судя по данным картотеки, ранее компания не обращалась в российские суды с исками к российским резидентам.

Напомним, что Антипинский НПЗ обратился в суд с иском о самобанкротстве, однако решение о принятии заявления к производству было оспорено в апелляции. Рассмотрение дела остановлено. Сам Мазуров и бывший генеральный директор АНПЗ Геннадий Лисовиченко стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по иску Сбербанка. Лисовиченко параллельно пытался отсудить у завода "золотой парашют" в размере $10 млн.

Как сообщало Накануне.RU, летом у завода сменился собственник: от группы "Новый поток" контроль перешел к СП азербайджанской SOCAR и Сбербанка. Еще 20% принадлежит однокурснику президента Владимира Путина Николаю Егорову.