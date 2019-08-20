11 Сентября 2020
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Самуэль Жиго (2019) | Фото: spartak.com

"Спартак" переиграл ЦСКА в дерби благодаря дублю Жиго

Во встрече 6-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" в столичном дерби обыграл на своём поле ЦСКА со счётом 2:1.

Счёт открыл на 59-й минуте защитник хозяев Самуэль Жиго, отличившийся точным ударом головой после навеса Андре Шюррле. На 68-й минуте равновесие восстановил Марио Фернандес, точно пробивший с 25-метров в угол ворот Александра Максименко. На 79-й минуте отличился вновь Жиго, оказавшийся самым расторопным в штрафной Игоря Акинфеева после розыгрыша углового удара.

Благодаря победе "Спартак" опередил ЦСКА и, набрав 11 очков, поднялся на четвёртое место в чемпионате. Армейцы с 10 очками занимают в данный момент шестую строчку в таблице.

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"Спартак" переиграл ЦСКА в дерби благодаря дублю Жиго

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Теги: Спартак, ЦСКА, дерби, РПЛ



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