"Спартак" переиграл ЦСКА в дерби благодаря дублю Жиго

Во встрече 6-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" в столичном дерби обыграл на своём поле ЦСКА со счётом 2:1.

Счёт открыл на 59-й минуте защитник хозяев Самуэль Жиго, отличившийся точным ударом головой после навеса Андре Шюррле. На 68-й минуте равновесие восстановил Марио Фернандес, точно пробивший с 25-метров в угол ворот Александра Максименко. На 79-й минуте отличился вновь Жиго, оказавшийся самым расторопным в штрафной Игоря Акинфеева после розыгрыша углового удара.

Благодаря победе "Спартак" опередил ЦСКА и, набрав 11 очков, поднялся на четвёртое место в чемпионате. Армейцы с 10 очками занимают в данный момент шестую строчку в таблице.