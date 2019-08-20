Полиция ищет очевидцев возгорания иномарки в Екатеринбурге

Минувшей ночью в Екатеринбурге сгорела иномарка. Полиция устанавливает очевидцев.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, сигнал о возгорании автомобиля "Киа" во дворе дома на улице Шварца, 10 корпус 3 поступил в дежурную часть в 4 часа 20 минут. На место выезжала следственно-оперативная группа.

Владелец пострадавшего авто уже обратился с заявлением в полицию. Сейчас сотрудники ведомства изучают съемки с камер видеонаблюдения и опрашивают жителей близлежащих домов.

"Если вы стали очевидцем инцидента, просьба обращаться в полицию по телефонам (343) 356-42-12, либо 02", - добавили в МВД.