11 Сентября 2020
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Образование Курганская область
детский сад, стульчики (2019) | Фото:Накануне.RU

До конца этого года в Зауралье откроются сразу восемь новых детсадов-яслей

В Зауралье уже в этом году заработают восемь новых детских садов-яслей.

Все они построены в рамках нацпроекта "Демография", сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

Три садика откроются в Кургане - один на Солнечном бульваре и два - в Заозерном поселке в 4 и 5 микрорайонах. Также новые детсады откроются в Кетово, Шумихе, Щучье, Макушино и Шадринске.

В этом году на строительство детских садов в рамках нацпроекта запланировано более 885 млн руб.

Стоит отметить, что в следующем году строить продолжат - к концу 2021 года помимо этих восьми будет построено еще восемь, пять из которых возведут в Кургане.

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До конца этого года в Зауралье откроются сразу восемь новых детсадов-яслей

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Теги: Курган, образование, детсад, ясли, Андрей Кочеров, строительство



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