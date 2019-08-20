До конца этого года в Зауралье откроются сразу восемь новых детсадов-яслей

В Зауралье уже в этом году заработают восемь новых детских садов-яслей.

Все они построены в рамках нацпроекта "Демография", сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

Три садика откроются в Кургане - один на Солнечном бульваре и два - в Заозерном поселке в 4 и 5 микрорайонах. Также новые детсады откроются в Кетово, Шумихе, Щучье, Макушино и Шадринске.

В этом году на строительство детских садов в рамках нацпроекта запланировано более 885 млн руб.

Стоит отметить, что в следующем году строить продолжат - к концу 2021 года помимо этих восьми будет построено еще восемь, пять из которых возведут в Кургане.