11 Сентября 2020
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Экономика В бывшем СССР Украина
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Без газа и угля. На Украине не знают, как пережить зиму

Украинцев готовят к трудной зиме. Представитель президента Украины в правительстве страны Андрей Герус заявил, что запасов угля стране может не хватить до весны.

По словам Герсуса, о проблемах сообщили компании тепловой генерации. При этом энергетики ведут речь о повышении тарифов. "Такие истории на Украине уже происходили, и мы хотели бы, чтобы это никогда не повторялось", - приводит слова Геруса агентство "Украинские новости".

В прошлом году тарифы на газ на Украине выросли на 23,5%. При этом в ряде городов отопительный сезон был сорван, энергетики не поставили тепло в дома, ссылаясь на долги перед "Нафтогазом".

Как сообщало Накануне.RU, контракты на поставку российского газа на Украину и его транзит через территорию страны истекают в конце 2019 г. "Газпром" заявлял о готовности предоставить украинской стороне скидку в размере 25% на газ при продлении действующего контракта. Украина настаивает на заключении нового контракта.

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Без газа и угля. На Украине не знают, как пережить зиму

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Теги: Газпром, поставки газа на Украину, Андрей Герус



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