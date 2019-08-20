В Тюмени полицейский сделал муляж бомбы и "заминировал" общежитие

Силовик наказан за то, что "заминировал" общежитие, в котором дежурил, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Калининского райсуда Тюмени.

21 мая полицейский во время дежурства на территории Тюменского института повышения квалификации МВД России сделал муляж бомбы. Взяв картонную коробку из-под обуви, он приклеил на неё надпись "бомба", упаковал коробку в черный полиэтиленовый мешок и поставил её у одного из корпусов общежития института.

После он, обходя территорию, "нашёл" "бомбу", доложил об этом старшему караула и дежурному. На место приехали, в частности, сотрудники Росгвардии и коллеги лже-минера, которые ничего опасного в "находке" не увидели.

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