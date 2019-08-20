С должников за теплоресурсы в Зауралье за этот год взыскано 124 млн рублей

Судебным приставам Зауралья за 7 месяцев этого года удалось взыскать с должников долги за потребленные теплоресурсы - это более 124 млн руб., все деньги направлены в пользу предприятий топливно-энергетического комплекса.

Приставы отрабатывают мероприятия по взысканию с населения долгов, так как впереди - осень и активная фаза отопительного сезона.

Судебные приставы совместно с коммунальщиками отправились к должникам, которые живут в центре и Восточном поселке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Курганской области.

Итог посещений - арест у должников смартфонов, телевизоров и микроволновок. Все вещи оставлены должникам на ответственное хранение, но если они вовремя не рассчитаются с долгами, то имущество заберут и реализуют.