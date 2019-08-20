Макрон: в Париже верят в Европу, которая "будет простираться от Лиссабона до Владивостока"

Французский президент Эммануэль Макрон прокомментировал итоги встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Он заявил, что верит в европейское будущее России.

Встреча прошла накануне в Брегансоне. По ее итогам Макрон заявил, что в Париже верят в Европу, которая "будет простираться от Лиссабона до Владивостока".

Также президент Франции рассказал о том, что обсуждались проблемы, связанные с природными катаклизмами. В том числе, речь шла о пожарах в Сибири и таянии вечной мерзлоты, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула, которые освещали переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона во Франции, несколько минут сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.