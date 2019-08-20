"Аэрофлот" снова объявил конкурс на поставку запчастей для "Суперджетов"

"Аэрофлот" уже второй раз объявляет конкурс на поставку запчастей для самолетов SSJ-100. В феврале этого года такой конкурс уже проводился, но стоимость контракта, предложенная перевозчиком - $124 млн – не устроила единственного поставщика (он же производитель самолетов) – "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) и его "дочку" – "Рапарт Сервисез".

Теперь крупнейший эксплуатант этого типа самолетов (49 единиц) разбил конкурс на три лота и предлагает получить доступ к пулу запчастей для своего парка "Суперджетов", пишет "Авиатранспортное обозрение" со ссылкой на материалы сайта госзакупок.

Первый лот подразумевает "приобретение услуг с оплатой по ставке с летного часа" за доступ к складу исправных запчастей, а также их ремонт. Максимальная стоимость по нему - $136,2 млн. Второй лот — на техобслуживание и аренду шасси, его максимальная цена — $18,3 млн. Третий — на аналогичные работы в отношении вспомогательных силовых установок (ВСУ). За них "Аэрофлот" готов заплатить до $33 млн.

"Заказчик желает оптимизировать качество и стоимость услуг, связанных с предоставлением технического обслуживания компонентов и обеспечением материально-технического снабжения <...> получить гарантии того, что качество и стоимость услуг будут оставаться конкурентоспособными на рынке в течение действия настоящего договора", — отмечается в техническом задании к конкурсу.

Проект договора предполагает заключение соглашения сроком до конца 2030 г., согласно которому исполнитель сможет привлекать субподрядчиков.

В настоящее время техобслуживание запчастей Superjet 100 "Аэрофлота" обеспечивает производитель этих машин — компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС). Авиакомпания заключила контракт с ней в 2012 г., после чего он неоднократно продлевался. Обслуживает и ремонтирует самолеты SSJ 100 "дочка" "Аэрофлота" – компания "А-Техникс", отмечает издание.

В конце июля "Ведомости" писали, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") хочет повысить налет "Суперджетов", которые крайне мало времени проводят в воздухе.

Главная проблема SSJ100 – крайне низкий налет. В 2018 г. эти лайнеры у российских авиакомпаний летали в среднем по 3,6 ч в сутки, тогда как Airbus 320 и Boeing 737-800 – по 10 и 11 ч в сутки соответственно. Всему виной долгое ожидание вышедших из строя компонентов. Производитель судна в последние годы занялся созданием складов запчастей, но, по сути, средств на заказ необходимого количества компонентов просто не было, признает человек, близкий в ОАК. Проект необходим, чтобы аналогичных проблем не было у МС-21.