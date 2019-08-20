В Челябинске пассажирский автобус, ехавший из Уфы в Нижневартовск, столкнулся с "КамАЗом"

В столице Южного Урала столкнулись пассажирский автобус, ехавший из Уфы в Нижневартовск, есть пострадавшие, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главного управления МЧС по Челябинской области.

Сообщение об аварии поступило спасателям в 2.25. Из грузовика пожарные спасли заблокированного там пострадавшего. Огнеборцы отключили аккумуляторы у поврежденных автомобилей и устранили разлив топлива. В микроавтобусе находилось 14 человек (в том числе 17-летний), в "КамАЗе" ехали двое взрослых.

Погибших нет, пострадали 13 человек, семеро из них, в том числе подросток, госпитализированы. В пункте временного размещения находятся четыре человека.