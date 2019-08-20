11 Сентября 2020
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Экономика В России
роскошь, пластиковые карты (2012) | Фото:

Банковские карты россиян будут блокировать из-за подозрительных платежей

Ассоциация банков России предложила блокировать на срок до 30 рабочих дней банковские карты при подозрении в зачислении на них мошеннически списанных средств. Мера будет обсуждаться на заседании комитета по информбезопасности.
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Новый механизм даст возможность банку получателя денежных средств замораживать суммы, украденные мошенниками, пишет "Коммерсант". Сейчас это возможно только в момент списания из банка отправителя. Но чаще всего клиент о хищении узнает лишь постфактум, когда средства уже списаны с его счета.

В случае одобрения поправок, банк сможет заморозить операции по карте до подтверждения легитимности трансакции. Если отправитель средств обратится в полицию, то блокировка будет действовать 30 дней. В течение этого времени в банк должно быть предоставлено постановление о возбуждении уголовного дела. Если нет - карту "рзморозят" в течение двух дней.

Ранее сообщалось, что кредитные организации стали интересоваться, на что клиенты тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада. Если они не могут доказать происхождение средств, банки грозят заблокировать счет или вклад.

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Банковские карты россиян будут блокировать из-за подозрительных платежей

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Теги: банковские карты, подозрительные платежи, блокировка карт



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Развитие сюжета:

Ранее 28.08.2019 01:05 Мск МВД поддержало инициативу о блокировке карт из-за подозрительных платежей

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