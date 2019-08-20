Банковские карты россиян будут блокировать из-за подозрительных платежей

Ассоциация банков России предложила блокировать на срок до 30 рабочих дней банковские карты при подозрении в зачислении на них мошеннически списанных средств. Мера будет обсуждаться на заседании комитета по информбезопасности.

Новый механизм даст возможность банку получателя денежных средств замораживать суммы, украденные мошенниками, пишет "Коммерсант". Сейчас это возможно только в момент списания из банка отправителя. Но чаще всего клиент о хищении узнает лишь постфактум, когда средства уже списаны с его счета.

В случае одобрения поправок, банк сможет заморозить операции по карте до подтверждения легитимности трансакции. Если отправитель средств обратится в полицию, то блокировка будет действовать 30 дней. В течение этого времени в банк должно быть предоставлено постановление о возбуждении уголовного дела. Если нет - карту "рзморозят" в течение двух дней.

Ранее сообщалось, что кредитные организации стали интересоваться, на что клиенты тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада. Если они не могут доказать происхождение средств, банки грозят заблокировать счет или вклад.