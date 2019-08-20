"Аэрофлот" и S7 Airlines прекратили продажу билетов в Саратов

"Аэрофлот" и S7 Airlines приостановили продажу билетов на рейсы в Саратов с 27 октября.

С этого числа авиаперевозчики переходят на зимнее расписание. В настоящее время билетов нет в системах бронирования. Последний рейс Rusline в Саратов, судя по сайту перевозчика, назначен на 13 сентября. В то же время эти авиакомпании продают билеты на рейсы в другие города на несколько месяцев вперед.

С 18 августа в Саратове заработал новый аэропорт "Гагарин", он принял первый – тестовый – пассажирский рейс. Воздушная гавань построена с нуля холдингом "Аэропорты регионов" Виктора Вексельберга, сообщают "Ведомости".

Напомним, 18 августа, в новом саратовском аэропорту состоялось очередное совещание, посвященное открытию воздушной гавани. Несмотря на то, что оператор проекта – ГК "Аэропорты регионов" Виктора Вексельберга – рапортует о полной готовности гавани, у некоторых перевозчиков есть вопросы как к финансовой стороне обслуживания, так и к технической.

Глава S7 Airlines Владимир Объедков поднял вопрос высоких тарифов на обслуживание перевозчиков."Есть, конечно, пожелание к оператору аэропорта - поработать над стоимостью обслуживания. Иначе нам будет крайне сложно обеспечить приемлемые для пассажиров тарифы на перевозку", - цитирует Объедкова.

А глава лоукостера "Победа" Андрей Калмыков на совещании выразил обеспокоенность, что аэродром в "Гагарине" сертифицирован только по первой категории ICAO, то есть его светосигнальное оборудование позволяет принимать рейсы только в идеальных погодных условиях. "Сейчас XXI век - такой аэропорт должен иметь как минимум вторую категорию", - заявил он, добавив, что при тумане самолеты будут вынуждены уходить на запасные аэродромы.