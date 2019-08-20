"Аэрофлот" и S7 Airlines прекратили продажу билетов в Саратов

11 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    мужские летние пиджаки вот

Экономика Приволжский ФО В России
Сухой Суперджет-100, Аэрофлот (2019) | Фото: samolety.org

"Аэрофлот" и S7 Airlines прекратили продажу билетов в Саратов

"Аэрофлот" и S7 Airlines приостановили продажу билетов на рейсы в Саратов с 27 октября.

С этого числа авиаперевозчики переходят на зимнее расписание. В настоящее время билетов нет в системах бронирования. Последний рейс Rusline в Саратов, судя по сайту перевозчика, назначен на 13 сентября. В то же время эти авиакомпании продают билеты на рейсы в другие города на несколько месяцев вперед.

С 18 августа в Саратове заработал новый аэропорт "Гагарин", он принял первый – тестовый – пассажирский рейс. Воздушная гавань построена с нуля холдингом "Аэропорты регионов" Виктора Вексельберга, сообщают "Ведомости".

Напомним, 18 августа, в новом саратовском аэропорту состоялось очередное совещание, посвященное открытию воздушной гавани. Несмотря на то, что оператор проекта – ГК "Аэропорты регионов" Виктора Вексельберга – рапортует о полной готовности гавани, у некоторых перевозчиков есть вопросы как к финансовой стороне обслуживания, так и к технической.

Глава S7 Airlines Владимир Объедков поднял вопрос высоких тарифов на обслуживание перевозчиков."Есть, конечно, пожелание к оператору аэропорта - поработать над стоимостью обслуживания. Иначе нам будет крайне сложно обеспечить приемлемые для пассажиров тарифы на перевозку", - цитирует Объедкова.

А глава лоукостера "Победа" Андрей Калмыков на совещании выразил обеспокоенность, что аэродром в "Гагарине" сертифицирован только по первой категории ICAO, то есть его светосигнальное оборудование позволяет принимать рейсы только в идеальных погодных условиях. "Сейчас XXI век - такой аэропорт должен иметь как минимум вторую категорию", - заявил он, добавив, что при тумане самолеты будут вынуждены уходить на запасные аэродромы.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Аэрофлот" и S7 Airlines прекратили продажу билетов в Саратов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Аэрофлот, S7, Саратов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 21.08.2019 08:38 Мск РЖД построит отдельную ветку к саратовскому аэропорту "Гагарин" за 2,5 миллиарда рублей

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.08.2019 08:42 Мск У перевозчиков возникли технические и финансовые вопросы к новому аэропорту Саратова
Ранее 08.08.2019 15:33 Мск Саратовский аэропорт "Гагарин" начнет принимать и отправлять рейсы 20 августа

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети