11 Сентября 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
(2019) | Фото: propolevskoy.ru

Мэр Екатеринбурга встретился с экипажем Аirbus, совершившим аварийную посадку в Подмосковье

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский и председатель гордумы Игорь Володин встретились с членами экипажа самолета А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившим аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье.

Как сообщили Накануне.RU в городской администрации, Высокинский вручил почетные грамоты, а командиру воздушного судна Дамиру Юсупову подарил модель подшефного атомохода "Екатеринбург", который дислоцируется в Гаджиево Мурманской области.

"Вы, как и моряки, люди героической профессии. Ваша работа предполагает принятие решений за доли секунды", – сказал мэр.

Напомним, 17 августа экипаж Аirbus 321 "Уральских авиалиний" в День города чествовали на стадионе "Екатеринбург Арена". Перед матчем клубов "Урал" - "Крылья Советов" стадион стоя приветствовал пилотов и бортпроводников.

На стадион приехали все члены экипажа: командир воздушного судна Дамир Юсупов, второй пилот Георгий Мурзин, старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, бортпроводники Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Алия Слякаева, Яна Ягодина. Пилотам A321 присвоены звания Героев России, бортпроводникам – Ордена Мужества.

По факт инцидента возбуждено уголовное дело, следствие ведет СКР, МАК, транспортная прокуратура. После инцидента Минприроды потребовало проверить наличие свалок вблизи Жуковского: по одной из версий птицы, попавшие в двигатели, могли быть привлечены незаконными свалками.

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Мэр Екатеринбурга встретился с экипажем Аirbus, совершившим аварийную посадку в Подмосковье

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Теги: А321, самолет, посадка в поле



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