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Отравление, врачи, больница, капельница, врач (2017) | Фото: neuroplus.ru

Роспотребнадзор выясняет причины отравления детей в лагере в Артемовском

Управление Роспотребнадзора расследует причины заболеваемости кишечной инфекцией в санатории "Талый Ключ".

Как сообщили Накануне.RU в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, в Алапаевский филиал "ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" поступило два экстренных извещения на случаи заболеваний острой кишечной инфекцией среди детей, отдыхающих в лагере.

В ходе расследования специалисты ведомства взяли анализы у заболевших и сотрудников пищеблока. Также будут изучены пробы воды.

Как сообщалось ранее, в лагере "Талый ключ" сейчас находится почти 500 детей.

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Роспотребнадзор выясняет причины отравления детей в лагере в Артемовском

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Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

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Теги: Роспотребнадзор, отравление, дети, лагерь



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Развитие сюжета:

Ранее 20.08.2019 14:32 Мск Названа причина острой кишечной инфекции в свердловском санаторном лагере "Талый Ключ"

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Ранее 19.08.2019 11:07 Мск Прокуратура проверит сообщения об отравлении детей в лагере в Артемовском

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