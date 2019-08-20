Роспотребнадзор выясняет причины отравления детей в лагере в Артемовском

Управление Роспотребнадзора расследует причины заболеваемости кишечной инфекцией в санатории "Талый Ключ".

Как сообщили Накануне.RU в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, в Алапаевский филиал "ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" поступило два экстренных извещения на случаи заболеваний острой кишечной инфекцией среди детей, отдыхающих в лагере.

В ходе расследования специалисты ведомства взяли анализы у заболевших и сотрудников пищеблока. Также будут изучены пробы воды.

Как сообщалось ранее, в лагере "Талый ключ" сейчас находится почти 500 детей.