Bloomberg: россияне из-за нехватки денег вынуждены тратить свои сбережения

Падение реальных доходов жителей России привело к тому, что граждане страны начали расходовать накопления и брать взаймы у банков.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Счетной палаты, россияне устали от жесткой экономии и таким образом пытаются поддержать привычный уровень трат. Реальные доходы населения за первое полугодие снизились на 1,3%. Последний раз рост был отмечен в 2013 году. Все это время наблюдается тенденция на снижение реальных доходов.

Уменьшение доходов, как и низкий потребительский спрос, понижает рост ВВП России, сообщает телеканал "360".

Как сообщалось ранее, число россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 млн человек, с 13,9% в первом квартале прошлого года до 14,3% в текущем году за тот же промежуток времени.

Об этом говорится в отчете Росстата. Там рост количества бедных в стране связали с увеличением прожиточного минимума на 7,2% при росте индекса потребительских цен на 5,2%.

В службе отмечают, что первый квартал года традиционно является наиболее низкодоходным. Поэтому точное число малоимущих россиян станет известно к концу уходящего года.