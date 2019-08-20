В июле зарплаты россиян выросли на 3,5%

11 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
кошелек, деньги (2018) | Фото: and-notes.livejournal.com

В июле зарплаты россиян выросли на 3,5%

Реальные зарплаты россиян в июле выросли на 3,5% в годовом выражении.

Как следует из данных Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в прошлом месяце составила 45,9 тыс. руб. и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 8,2%, в январе-июле 2019 года - на 7,2%.

Росстат также несколько улучшил данные по росту реальных зарплат в первом полугодии - с прежних 1,8% до 1,9%. В январе-июле рост реальных зарплат составил 2,1%.

Тем временем, жители крупных российских городов считают, что должны зарабатывать в среднем 66 тыс. руб. в месяц.

Размер справедливой зарплаты выяснялся в ходе опроса страховой компании "Сбербанк страхование жизни".

Самый высокий уровень зарплаты назвали жители Москвы - почти 100 тысяч рублей. Также высокий средний размер зарплаты называли в Санкт-Петербурге и Владивостоке - 77 тысяч рублей.

Наименьший размер справедливой зарплаты назвали респонденты в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани (в среднем 58 тысяч рублей), а также в Волгограде и Ярославле (59 тысяч рублей). В Екатеринбурге – 68 тысяч, в Челябинске и Перми – 62, в Тюмени – 67 тысяч рублей.

Во всех городах, кроме столицы, оценка достойного размера оплаты труда превышает величину средней официальной начисленной зарплаты.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В июле зарплаты россиян выросли на 3,5%

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: зарплаты, доходы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети