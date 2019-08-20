В июле зарплаты россиян выросли на 3,5%

Реальные зарплаты россиян в июле выросли на 3,5% в годовом выражении.

Как следует из данных Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в прошлом месяце составила 45,9 тыс. руб. и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 8,2%, в январе-июле 2019 года - на 7,2%.

Росстат также несколько улучшил данные по росту реальных зарплат в первом полугодии - с прежних 1,8% до 1,9%. В январе-июле рост реальных зарплат составил 2,1%.

Тем временем, жители крупных российских городов считают, что должны зарабатывать в среднем 66 тыс. руб. в месяц.

Размер справедливой зарплаты выяснялся в ходе опроса страховой компании "Сбербанк страхование жизни".

Самый высокий уровень зарплаты назвали жители Москвы - почти 100 тысяч рублей. Также высокий средний размер зарплаты называли в Санкт-Петербурге и Владивостоке - 77 тысяч рублей.

Наименьший размер справедливой зарплаты назвали респонденты в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани (в среднем 58 тысяч рублей), а также в Волгограде и Ярославле (59 тысяч рублей). В Екатеринбурге – 68 тысяч, в Челябинске и Перми – 62, в Тюмени – 67 тысяч рублей.

Во всех городах, кроме столицы, оценка достойного размера оплаты труда превышает величину средней официальной начисленной зарплаты.