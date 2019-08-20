Исследование: россияне тратят на мясо около трети своих расходов на еду

В 2018 году каждый россиянин ежемесячно тратил на еду в среднем 6 тыс. 41 руб.

Данная сумма не включает расходы на спиртные напитки, следует из данных Росстата. Из этой суммы 29,9% или 1 тыс. 806 руб. у жителей страны уходит на мясо и мясные продукты.

Вторыми по популярности для жителей России стали молоко и молочные продукты, на которые они тратят чуть больше 1 тыс. руб. или 16,6% от всех расходов на еду. Замыкают тройку трат хлеб и хлебобулочные изделия - 882 руб. (14,6%).

Еще 10,5% расходов уходит на покупку овощей, 9,6% - на фрукты и ягоды. На сахар и сладости россияне тратят 6,3%, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, в России сократился средний чек - в июле он потерял 1,8% по отношению к июню и составил 546 руб. С начала года он вырос на 3,6%, но это все равно меньше уровня годовой инфляции в 4,6%. Таковы данные исследования, проведенного холдингом "Ромир". Аналитики связывают уменьшение чека с удешевлением сезонной продукции, при этом наибольшее снижение произошло в магазинах крупных форматов.

"Снижение среднего чека в июле, как и сокращение общих расходов связано, в первую очередь, с сезонностью, – поясняет президент исследовательского холдинга "Ромир" Андрей Милехин. – За счет удешевления овощей и фруктов и размер среднего чека пошел на спад. Также внесли свой вклад и урожаи с собственных приусадебных хозяйств".

Средний чек в июле снизился во всех регионах страны за исключением Дальнего Востока, где он прибавил 3,5%. В остальных же округах средний чек похудел: на -1% в центре и на юге страны, на -2,3% в Приволжском округе и чуть более чем на -3% на северо-западе, на Урале и в Сибири.

В Москве средний чек в июле прибавил один рубль или 0,1%, достигнув отметки в 707 руб. По сравнению же с июлем прошлого года средний чек в столице потерял -1,9%. В Санкт-Петербурге при этом наблюдалась обратная картина. За месяц средний чек в городе на Неве потерял -0,9%, опустившись до отметки в 698 руб. А за год питерский чек вырос на 1,7%.