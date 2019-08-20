11 Сентября 2020
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демография, планета, люди, смертность, рождаемость (2018) | Фото: knia.ru

В Росстате сообщили об ускорении убыли населения

В первом полугодии текущего года в России ускорилась естественная убыль населения.

Согласно данным Росстата, за январь-июнь число умерших граждан страны превысило число родившихся на 198,8 тыс. человек. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 164,1 тыс. человек.

Естественную убыль населения на 67,4% компенсировал миграционный прирост, который вырос с 75,4 тыс. до 134,1 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Во всех регионах, кроме Москвы и Карачаево-Черкесии, зафиксировали снижение рождаемости, сообщает РБК.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения России за четыре месяца текущего года составила 149 тыс. человек.

Многие российские регионы сознательно снижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин смертности, таких как дорожно-транспортные происшествия, чтобы показать "лучшую статистику".

"В какой-то момент занижение стало невозможным, потому что критически стали расти группы прочих заболеваний и "группы заболеваний, от которых не умирают".

"Например, Воронежская область демонстрировала показатель повышения смертности от онкологии за 2018 год по сравнению с 2017 годом на 1,2%, а за четыре месяца [2019 года] - на 20%. Ивановская область демонстрировала нам увеличение за четыре месяца [2019 года количества] смертей от сердечно-сосудистых заболеваний на 35,9%", - сказала Голикова.

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В Росстате сообщили об ускорении убыли населения

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