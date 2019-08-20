Американцы испытали запрещенную ДРСМД ракету

В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Как сообщает Пентагон, речь идет о крылатой ракете наземного базирования неядерной конфигурации. Испытания прошли на острове Сан-Николас.

Ракета вышла из наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 км полета, отмечает военное ведомство США, сообщает РИА "Новости".

Напомним, 2 февраля Вашингтон объявил о выходе из ДРСМД, поставив при этом условие РФ - уничтожить ракеты 9М729. В ответ на односторонние действия США 4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Договора. Позднее за выход из договора о РСМД депутаты Госдумы проголосовали почти единогласно.

В итоге за полгода компромисса достичь не удалось. 2 августа МИД РФ объявил о прекращении действия Договора о РСМД по инициативе США.