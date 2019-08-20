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Политика За рубежом
премьер-министр израиля биньямин нетаньяху (2011) | Фото: vgtrk.cdnvideo.ru

Нетаньяху прокомментировал поступок бросившей каравай жены

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал поступок своей супруги Сары, которая выбросила кусок каравая.

По его словам, в действиях жены не было желания оскорбить или показать неуважение к Украине. Нетаньяху обратил внимание, что на его визит в Киев СМИ обратили внимание только из-за этого инцидента. "Похоже, мы изобрели способ привлекать внимание. Продолжим", — сказал премьер-министр, сообщает РИА "Новости".

Напомним, Сара Нетаньяху, которая прибыла вместе с ним с визитом на Украину, отказалась пробовать кусочек каравая по сошествии с трапа.

Премьерскую чету у трапа встретили девушки в украинских национальных костюмах и преподнесли на рушнике большой каравай. Премьер отломил кусочек и съел, а также передал жене. Однако она нимало не смущаясь тут же выбросила его на землю.

Сообщается, что Сара Нетаньяху перед этим устроила скандал в самолете из-за плохого, по ее мнению, обслуживания при полете.

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Нетаньяху прокомментировал поступок бросившей каравай жены

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Теги: Нетаньяху, Украина



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