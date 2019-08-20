Задержан директор реабилитационного центра во Владивостоке, где насильно удерживали людей

Во Владивостоке задержан генерального директор реабилитационного центра "Расцвет", в котором насильно удерживали 15 человек.

Кроме того, там скончался лечившийся от алкоголизма пациент. В ходе обыска в здании центра правоохранители обнаружили и освободили 15 незаконно удерживаемых там людей.

Директор организовал в арендуемом частном доме в пригороде Владивостока реабилитационный центр для алкозависимых и наркозависимых граждан и получал за это плату. По данным следствия, к клиентам применяли различные незаконные методы физического и морального воздействия.

Также в центре умер лечившийся от алкоголизма мужчина, сообщает "Интерфакс".