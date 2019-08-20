Лайнер "Победы" совершил жесткую посадку в Армении

Самолет российского лоукостера "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри в Армении.

Инцидент произошел 19 августа в 21:04 - лайнер коснулся задней частью взлетной полосы, сообщает комитет гражданской авиации Армении. По его данным, повреждена хвостовая часть лайнера. На борту находились 173 пассажира. В результате инцидента никто не пострадал.

Дальнейший полет авиакомпания осуществит резервный самолет. Для выяснения обстоятельств инцидента создана комиссия, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, "Победа" пока не подтверждает жесткую посадку, но при этом не исключила касание хвостовой частью авиалайнера взлетно-посадочной полосы, сообщает "Интерфакс".

Напомним, 15 августа самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний" вылетел рейсом U6178 в Симферополь из аэропорта Жуковский. При взлете самолет столкнулся со стаей чаек, несколько птиц попали в правый и левый двигатель, в одном из них начался пожар. Экипаж принял решение посадить самолет на кукурузное поле, расположенное за ВПП.

Посадка осуществлялась с отключенными двигателями и без шасси. После этого прошла эвакуация. На борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. Серьезных травм никто не получил.