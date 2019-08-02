Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении "дачной амнистии"

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении"дачной амнистии" - упрощенного порядка оформления прав на жилые и дачные строения - до марта 2021 г., передает корреспондент Накануне.RU.

С текстом документа можно ознакомиться на официальном портале правовой информации. Его цель - развитие частного жилого сектора и вовлечения жилой недвижимости в гражданский оборот.

Отметим, что ранее планировалось, что действие "дачной амнистии" будет продлено до 2022 г., однако в ходе переговоров власти сочли, что у граждан достаточно времени, для того, чтобы воспользоваться упрощенным порядком оформления своих прав на дачную недвижимость.

Напомним, "дачная амнистия" действует 13 лет, за это время зарегистрировано в упрощенном порядке более 13,5 млн прав на объекты недвижимости. Закончиться срок ее действия должен был в 2020 г.