Новые ФАПы, школы и детские сады. В Сосновском районе будут развивать социальную инфраструктуру

Глава Челябинской области Алексей Текслер с рабочим визитом посетил Сосновский район. Он осмотрел социальные объекты, пообщался с жителями и провел двустороннюю встречу с главой муниципалитета Евгением Вагановым. Район динамично развивается, возникают новые микрорайоны, но без возведения соответствующей социальной инфраструктуры. И эту проблему, как подчеркнул руководитель региона, необходимо решать. Уже в ближайшие годы здесь появятся три школы, пять детских садов, спортивные сооружения и фельдшерско-акушерские пункты, передает корреспондент Накануне.RU.

Свой визит в муниципалитет глава области начал с посещения деревни Ключи. Здесь идет строительство нового ФАПа. Старый медпункт находился в аварийном состоянии и был некомфортным для пациентов.

"Здесь некомфортно, зимой холодно максимум 14 градусов. Пришлось купить обогреватель, чтобы принимать детишек. Воды нет, туалет на улице, печка не работает с 1992 года. Новый фельдшерско-акушерский пункт — это бальзам на душу. Вся деревня ликует", - рассказала фельдшер Татьяна Купцова.

Главный врач районной больницы села Долгодеревенское Владимир Самохвалов рассказал, что еще месяц назад на месте нового ФАПа было разрушенное здание старого клуба.

"Министерство здравоохранения закупило модульный ФАП и за две недели он был возведен. На данный момент объект еще не сдан, в ближайшее время будет допоставлено оборудование и сделаны подключения, потом получим лицензию, и фельдшер переедет в новый объект", - подчеркнул он.

Первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виталий Щетинин добавил, что новый фельдшерско-акушерский пункт соответствует всем санитарным нормам и правилам и будет оснащен всем необходимым оборудованием для оказания первичной медико-санитарной помощи.

В Сосновском районе, как и в других муниципалитетах, есть проблема нехватки медицинских кадров.

"В Сосновском районе 23 ФАПа, из них на четырех нет медицинских работников. В рамках нацпроекта мы занимаемся устранением дефицита медицинских кадров. В регионе реализуются программы "Земский фельдшер" и "Земский доктор", в рамках которых привлекаются медицинские работники в малые города и сельские населенные пункты. Сейчас есть поручение Алексея Текслера разработать программу по обеспечению жильем медицинских работников, которые приедут в населенные пункты. Сейчас программа разрабатывается. К 1 сентября она должна быть представлена губернатору на согласование", - сообщил Виталий Щетинин.

Руководитель области осмотрел новый фельдшерско-акушерский пункт и пообщался с фельдшером.

"Вы видели настроение жителей, которые искренне радуются новому ФАПу. Мне пообещали рост рождаемости в этом населенном пункте. Мы должны заняться первичным звеном, проблемами здравоохранения, которые существуют непосредственно в деревнях, селах, наших небольших городах. К сожалению, в последние годы здесь у нас были проблемы, и мы сейчас будем семимильными шагами эти проблемы решать", - подчеркнул глава региона.

Около фельдшерско-акушерского пункта Алексея Текслера ожидали жители деревни Ключи. Они поблагодарили главу региона за открытие ФАПа и стали рассказывать о других проблемах, которые есть в населенном пункте. Это газификация, освещение, транспортная доступность.

Недавно в деревню пустили маршрутку, которая едет в Челябинск через поселок Красное поле. Маршрут курсирует только два раза в день в 7 утра и 7 вечера. Главу региона попросили сохранить маршрут и по возможности увеличить количество рейсов.

"Мы договорились продлить маршрут, если он будет хорошо востребован и будет полностью набиваться, тогда будем утром два рейса делать", - рассказал Евгений Ваганов.

"Полностью маршрутка набиваться не будет. Нас здесь мало", - парировали жители, добавив, что транспорт им необходим, чтобы добираться в районную больницу.

"В больницу у нас есть социальное такси", - напомнил жителям Ваганов.

Только оказалось, что люди не знают о такой услуге.

"И сколько оно стоит? Впервые слышим", - признались они.

"Видите, как хорошо, что я приехал, вы узнали про социальное такси, - сказал руководитель области и обратился к главе, - для кого это такси, если жители не знают? Люди не в курсе, что есть такая услуга. Нужно до каждого человека дойти".

В селе Долгодеревенское Алексей Текслер проконтролировал, как идет реконструкция моста через реку Зюзелга. Объект попал в национальный проект "Безопасные и качественные дороги". На реконструкцию было выделено 58 млн руб. Работы планируется завершить в октябре 2019 года.

Здесь к главе региона подошли молодые ребята с просьбой построить в районном центре ФОК и стадион.

"Я уже дал поручение на следующий год здесь будет современный стадион с футбольным полем и раздевалками. ФОК — это отдельная задача. Я пообещал, что в течение месяца дам полный и понятный ответ, когда здесь будет ФОК. То, что он здесь будет, это точно", - позже рассказал журналистам руководитель области.

В деревне Шигаево Алексей Текслер проверил, как ведется строительство детского сада на 155 мест. Он интересовался у подрядчика не отстают ли они от графика и какой процент готовности. Строители пообещали сдать объект до 1 октября. Однако, осмотрев стройплощадку, глава региона выразил опасение, что строители могут не успеть выполнить все работы к обозначенному сроку и поручил увеличить количество рабочих и ускорить темпы.

Затем глава области провел пленарное заседание съезда "Совета муниципальных образований".

"Территории считаются малыми, а вопросы с ними связанные – являются зачастую очень большими. Поэтому развитие муниципальных территорий – это одна из основных задач, которые я перед собой ставлю", - обратился он к главам.

Алексей Текслер обозначил ключевые направления развития региона на ближайшие пять лет. Первое – здравоохранение. В регионе перезапускается программа строительства фельдшерско-акушерских пунктов, будет усилена реализация программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Еще одно важное направление – это образование, культура и спорт. В текущем году в регионе будет открыто две новые школы на 2 тыс. мест и 2 тыс. 840 мест в детских садах. С 2020 года начнет работать программа "Земский учитель". Будет отремонтировано 28 объектов культуры, и вдвое больше средств будет направляться на строительство спортивных объектов. Третье направление – дороги, инфраструктура, благоустройство. Уже в текущем году увеличены расходы на дорожный ремонт, газификацию, модернизацию объектов ЖКХ, благоустройство территорий и переселение из аварийного жилья, также будет увеличено финансирование на проект "Реальные дела".

Общаясь с журналистами, Алексей Текслер признался, что ему понравился формат мероприятия.

"Это не какие-то формальные доклады заранее подготовленные, а живая интересная дискуссия с конкретными предложениями. Много предложений не просто взяты на карандаш, а уже приняты решения их воплощать в жизнь. Мы такую командную работу будем продолжать, и я полностью удовлетворен сегодняшним съездом от того, как была организована работа и какие вопросы мы решили", - подчеркнул он.

Также Алексей Текслер провел встречу с жителями Сосновского района, где традиционно прозвучали вопросы по теме здравоохранения. В частности, люди пожаловались на нехватку узких специалистов и на трудности с получением льготных медикаментов, особенно для диабетиков. Глава области взял ситуацию на личный контроль и поручил областному минздраву разобраться в ситуации.

Также жители высказывали свои пожелания о строительстве ФАПов, домов культуры и школ.

Жители поселка Есаульский пожаловались главе региона на аварийный мост через реку Зюзелга, который связывает две части поселка.

"Мост в аварийном состоянии с 2012 года. Там ежедневно проходят жители, которые добираются до магазина, соцобьектов. 1 сентября более 30 учащихся пойдут по этому мосту в школу. Мы обеспокоены безопасностью наших детей, также на левом берегу находится школа-интернат для детей сирот и по этому мосту ежедневно дети получают продукты питания. Мы обеспокоены, что можем остаться без соединения с правым берегом реки. Мы хотели бы попросить вас посодействовать в решении этого вопроса", - обратилась к руководителю области жительница поселка.

Как оказалось, проектно-сметная документация уже готова, а деньги на реконструкцию выделись еще в прошлом году, но конкурс не состоялся, потому что никто не изъявил желание в нем участвовать.

"Я, честно говоря, логику не понял. Конкурс не состоялся, деньги ушли, и вы тему закрыли что ли? Проблему же надо решать. Как такое может быть? Есть аварийный мост, деньги в прошлом году выделялись, конкурс не состоялся, тему забыли. Это очень странно звучит. Прошу вместе с миндором разобраться. Срочно займитесь этой проблемой. Это не дело, коллеги. Я не понимаю, как вы людям в глаза смотрите", - отчитал чиновников глава области.

После общения с жителями Алексей Текслер провел встречу с главой района Евгением Вагановым.

"Я подготовил традиционную "синюю" папку. Самое большое количество вопросов от жителей по дорожному хозяйству, ЖКХ, благоустройству. Вопросы, которые сегодня прозвучали на встрече с жителями, вы их тоже слышали", - обратился руководитель области к главе.

Подводя итоги поездки, Алексей Текслер подчеркнул, что район динамично развивается, но есть проблемы с социальной инфраструктурой.

"Растет численность населения, возникают новые рабочие места, растет экономика. В целом динамика позитивная почти по всем направлениям. Например, жилищное строительство на втором месте после Челябинска, но этому должна соответствовать социальная инфраструктура. Возникали поселки, микрорайоны городского типа, но в них не возникала необходимая социальная инфраструктура: школы, детские сады. Сейчас мы эту проблему будем решать – принято решение по трем школам и пяти детским садам. Сейчас есть необходимость возить детей в Челябинск, это конечно недопустимо. Отдельное решение мы приняли по строительству ФАПов, спортивных сооружений. Например, принято решение о строительстве нового стадиона в Долгодеревенском, жители заждались этого объекта", - отметил он.