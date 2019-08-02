Прокуратура обязала администрацию Березников снести аварийные дома

В Березниках прокуратура провела проверку соблюдения местными властями законодательства о безопасности зданий и сооружений, признанных аварийными и подлежащими сносу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

В результате проверки было установлено, что дома, расположенные по адресам ул. Индустриализации, 7; ул. Свободы, 22; Рудничная, 3а и 3б; ул. Рудничная, 12; ул. Ленина, 5а; ул. Аллея Пионеров, 11; Пятилетки, 26а находятся в полуразрушенном состоянии.

Также надзорное ведомство установило, что в аварийные дома не ограничен свободный доступ посторонних лиц. Попасть в них могли даже несовершеннолетние.

Поскольку это создает угрозу причинения вреда и здоровью людей, прокурор Березников внес администрации города представление. По итогам его рассмотрения, дома включили в программу по сносу. Здания снесут до конца года.

Прокуратура контролирует устранение выявленных нарушений.