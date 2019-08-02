Участие в несанкционированном митинге в Москве приняли 134 "уклониста" от армии

Следователи установили, что среди задержанных на несанкционированных акциях протеста, произошедших в Москве 27 июля, 134 жителя столицы длительное время уклоняются от прохождения военной службы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

По информации ведомства, в следственные органы уже поступили материалы доследственных проверок в отношении 16 таких граждан. По итогам проверок будет установлено наличие или отсутствие состава преступления.

"Уклонистам" от прохождения военной и альтернативной гражданской службы может грозить до двух лет лишения свободы. Однако следователи напоминают, что даже привлечение к уголовной ответственности не освобождает россиян от прохождения военной службы.

Напомним, по факту событий 27 июля возбуждено дело об организации массовых беспорядков. По нему уже прошли обыски. Ранее сообщалось, что организаторы незаконного митинга использовали москвичей в качестве "живого щита" против Росгвардии.

Между тем, власти Москвы согласовали митинг оппозиции на проспекте Сахарова на 10 августа.