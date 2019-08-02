24 Августа 2020
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
коллаж, Донецк, ДНР, паспорт РФ (2019) | Фото: Накануне.RU

В Киеве заявили о "вычислении" всех жителей Донбасса, получивших гражданство РФ

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что значительная часть жителей ДНР и ЛНР, получивших гражданство РФ, уже идентифицирована, а некоторых допрашивали.
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По его словам, паспорт РФ уже получили более 13 тысяч человек. 23 июля губернатор Ростовской области Василий Голубев называл 7 тысяч, но, учитывая растущие темпы подачи заявок, данные Матиоса выглядят правдоподобно.

"У нас есть полная картина, нами сейчас в процессе следствия устанавливаются все, кто получил такое гражданство", - сказал украинский прокурор на радио.

Никаких подробностей он не сообщил. В Донбассе также не сообщается о случаях давления на новых граждан России.

Всего на сегодняшний день в электронной очереди на гражданство РФ стоят 15 тыс. жителей только в ДНР. Не менее 20 тыс. уже подали документы, которые рассматриваются в России. Более 7 тыс. уже получили российский паспорт. При этом еще 45 тыс. стоят в электронной очереди на получение паспорта ДНР, большинство из которых подадут документы на российский паспорт.

Ранее в Киеве грозили лишить всех выплат и пенсий жителей Донбасса, принявших гражданство РФ. При этом их российский паспорт в Киеве будут считать "недействительным".

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В Киеве заявили о "вычислении" всех жителей Донбасса, получивших гражданство РФ

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Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР, гражданство РФ, паспорт



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