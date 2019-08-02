24 Августа 2020
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Политика Москва
полиция, полицейские, митинг, протест (2019) | Фото: Накануне.RU

Либеральные СМИ выполняют заказ США по вмешательству в московские выборы

Новости о несанкционированных митингах в Москве попала на первые полосы не только российских газет, но и многочисленных зарубежных изданий. Впрочем, западные СМИ публикуют информацию исключительно с полезной для себя стороны, формируя необходимое общественное мнение. Тем же самым занимаются и подконтрольные Западу российские редакции. Такие, как «Радио Свобода» или же «Голос Америки».

После массовых беспорядков на протестной акции 27 июля «оппозиционеры» начали усиленно распространять информацию о якобы незаконной деятельности правоохранителей по разгону митинга. Конечно же, упуская тот факт, что выход на несанкционированное мероприятие является нарушением закона. Но не забывая плодить выдумки о причинах отказа Мосгоризбиркома в регистрации так называемых «независимых кандидатов» на выборы в Мосгордуму.

Например, Константин Янкаускас дал интервью «Радио Свобода», в котором активно призывал людей выйти на незаконное мероприятие 27 июля.

 

радио свобода,митинг оппозиции,скан, выборы в мосгордуму(2019)|Фото:радио свобода

Но это не удивительно, ведь издание получает финансирование из Конгресса США, а в дочерних ресурсах мелькают ситуативные ресурсы, вещающие для определённой аудитории в определенное время. К примеру, сразу после конфликта вокруг Южной Осетии в 2008 году появилась программа вещания «Эхо Кавказа». Сейчас же существуют «Сибирь. Реалии», «Крым. Реалии» и так далее. То есть, сеть СМИ способна расширяться и предоставлять необходимую пропаганду нужной заказчикам аудитории.

Либеральные издания публикуют фотографии травмированных во время «протестов» людей, умалчивая обстоятельства получения травм, тем самым вмешиваясь в выборы в Москве и другие политические процессы.

 

полиция, полицейские, митинг, протест(2019)|Фото: Фото: Накануне.RU

Основной задачей таких действий является вывернуть факты наизнанку, выставив борьбу правоохранителей с провокаторами, угрожающими жизни и здоровью людей, «борьбой с народом». С этим же умыслом и также на деньги США СМИ распространяют взгляды лидеров так называемой внесистемной оппозиции, «забывая» упомянуть иную точку зрения и факты, говорящие о лжи со стороны либеральных провокаторов, вызвавших людей на незаконный митинг.

Безусловно, подобную деятельность можно смело назвать вмешательством во внутренние дела государства. А хуже всего тот факт, что российское законодательство никак не может повлиять на подобную деятельность, ведь её организаторы находятся далеко за пределами страны.

 

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Либеральные СМИ выполняют заказ США по вмешательству в московские выборы

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Теги: выборы в мосгордуму, любовь соболь, регистрация кандидатов, митинги оппозиции, либеральные сми



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