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Общество Курганская область
Курганский мясокомбинат &quot;Стандарт&quot; (2019) | Фото:Накануне.RU

ФАС: Курганский мясокомбинат "Стандарт" наносил на упаковку неверный состав продукта

У Федеральной антимонопольной службы по Курганской области возникли вопросы к качеству продукции Курганского мясокомбината "Стандарт".
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Производитель, предположительно, ввел в заблуждение потребителей о качестве продукта - тушенка "Говядина тушеная высший сорт" "Пригожино" не соответствует ГОСТ 32125-2013 "Консервы мясные. Мясо тушеное. Технические условия", сообщили Накануне.RU в УФАС региона.

Ранее сотрудники Роспотребнадзора приехали в Юргамышскую школу и провели внеплановую проверку, отобрав пробы тушенки, которую ежедневно давали детям на обед.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в феврале этого года один из учащихся школы в Юргамыше обнаружил в своей тарелке непонятный субпродукт, похожий на говяжью губу. Находка была из банки тушенки, произведенной Курганским мясокомбинатом "Стандарт".

После исследования в лаборатории оказалось, что состав тушенки, отобранной в Юргамышской школе, не соответствуют информации, указанной на маркировке потребительской упаковки в части состава используемого сырья. В протоколе лабораторных испытаний написано, что товар не соответствует органическим и химическим показателям.

Сейчас мясокомбинату направлено предупреждение о прекращении поставок в магазины региона продукции, свойства которой не соответствуют заявленным на упаковке.

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ФАС: Курганский мясокомбинат "Стандарт" наносил на упаковку неверный состав продукта

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Теги: школа, обед, еда, Юргамыш, тушенка, субпродукты, УФАС, Стандарт, Курганский мясокомбинат



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