ФАС: Курганский мясокомбинат "Стандарт" наносил на упаковку неверный состав продукта

У Федеральной антимонопольной службы по Курганской области возникли вопросы к качеству продукции Курганского мясокомбината "Стандарт".

Производитель, предположительно, ввел в заблуждение потребителей о качестве продукта - тушенка "Говядина тушеная высший сорт" "Пригожино" не соответствует ГОСТ 32125-2013 "Консервы мясные. Мясо тушеное. Технические условия", сообщили Накануне.RU в УФАС региона.

Ранее сотрудники Роспотребнадзора приехали в Юргамышскую школу и провели внеплановую проверку, отобрав пробы тушенки, которую ежедневно давали детям на обед.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в феврале этого года один из учащихся школы в Юргамыше обнаружил в своей тарелке непонятный субпродукт, похожий на говяжью губу. Находка была из банки тушенки, произведенной Курганским мясокомбинатом "Стандарт".

После исследования в лаборатории оказалось, что состав тушенки, отобранной в Юргамышской школе, не соответствуют информации, указанной на маркировке потребительской упаковки в части состава используемого сырья. В протоколе лабораторных испытаний написано, что товар не соответствует органическим и химическим показателям.

Сейчас мясокомбинату направлено предупреждение о прекращении поставок в магазины региона продукции, свойства которой не соответствуют заявленным на упаковке.