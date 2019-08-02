24 Августа 2020
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Общество В России
коллаж, Александр Кокорин, Павел Мамаев (2019) | Фото: Накануне.RU

Мамаев и братья Кокорины подали документы на УДО

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также брат последнего – Кирилл – подали документы на условно-досрочное освобождение, сообщает telegram-канал Mash со ссылкой на Алексеевский районный суд Белгородской области (в этом регионе спортсмены отбывают наказание).

В конце июня журналистка Ольга Скабеева, побывавшая в колонии у футболистов, сообщила, что Кокорин выйдет 7 декабря этого года, а Мамаев - на месяц раньше, 6 ноября.

Напомним, Кокорина-старшего приговорили к 1,5 годам колонии общего режима. Мамаеву дали год и 5 месяцев общего режима, Кокорин-младший и Протасовицкий также получили реальные сроки. Вскоре после этого защита братьев Кокориных обжаловала приговор, но Московский городской суд оставил его без изменения.

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Мамаев и братья Кокорины подали документы на УДО

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Теги: александр кокорин, павел мамаев, удо, тюрьма



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