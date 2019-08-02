Вышедший по УДО экс-сотрудник "Ямальской службы заказчика" не смог оспорить необходимость платить штраф в миллион

Начальник отдела предпроектной подготовки "Ямальской службы заказчика" Артур Мирхайдаров не смог избавиться от необходимости после выхода из колонии платить штраф, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.

Напомним, в 2014 г. он получил 7 лет 15 дней колонии строгого режима и штраф в 1 млн руб. за взяточничество.

Выйдя по УДО, Мирхайдаров решил, что штраф и лишение права занимать определенные должности не способствуют его исправлению и препятствуют трудоустройству, а посему платить его он не намерен. С чем и пошёл в суд.

Ямальский районный суд отказал, указав в своём решении на отсутствие оснований считать, что Мирхайдаров своим поведением доказал исправление и не нуждается в полном отбывании наказания.