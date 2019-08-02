Рейтинг Путина продолжил падение на фоне московских митингов и лесных пожаров

Недельное падение рейтинга президента Владимир Путина на фоне московских событий и лесных пожаров составило 1,5%.

Как сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения, показатель одобрения деятельности президента по среднему значению с 22 по 28 июля составил 63,8%. 26 июля ВЦИОМ сообщал, что деятельность Путина одобряет 65,2% граждан.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 72,3% респондентов (не доверяют 24,3%). В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель главы государства составил 30,4%.

Напомним, ранее ВЦИОМ поправил резко пошатнувшийся рейтинг президента. 25 мая Центр изучения общественного мнения опубликовал тревожную аналитику о снижении лояльности граждан к своему лидеру до рекордных 31,7%. Но уже спустя неделю, социологи пересмотрели методику подсчета и исправились - теперь президенту доверяют 72% россиян.