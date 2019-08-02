24 Августа 2020
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Общество В России Москва
Александра Стрельченко (2019) | Фото:Википедия

В Москве скончалась певица Александра Стрельченко

В Москве скончалась певица Александра Стрельченко. Ей был 81 год.

Печальную новость опубликовал на своем сайте театр "Русская песня" Надежды Бабкиной.

"Вся жизнь этой талантливой женщины была посвящена музыке, народной культуре. Она достойно продолжила певческие традиции, заложенные Лидией Руслановой, Ольгой Ковалевой, Надеждой Плевицкой. При этом Александра Ильинична за годы творческой деятельности обрела самобытную манеру исполнения, став настоящим профессионалом своего дела, великой певицей-народницей.

Александра Ильинична, помимо исполнительства, много сил и энергии отдавала сохранению и популяризации среди молодежи народной культуры, исконных традиций, завещанных нам предками. Многочисленные благотворительные концерты для ветеранов войны и труда, детей-сирот говорят об артистке, как о неравнодушном человеке с открытой и чистой душой!

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Имя и голос Александры Ильиничны Стрельниковой навсегда останутся в истории отечественной культуры и в сердцах людей", - говорится в сообщении театра.

Стрельченко многие годы являлась вокалисткой и худруком мастерской народного творчества "Москонцерта", в 1984 году получила звание народной артистки РСФСР.

Голос певицы украсил фильмы "Война и мир" и "Калина красная".

В середине 90-х с мужем Стрельченко попала в автомобильную аварию, после которой у нее начались проблемы с позвоночником и тазобедренным суставом. В 2015 году артистка пережила инсульт, после которого долго восстанавливалась. В 2017 году стало известно, что звезда страдает от болезни Паркинсона.

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В Москве скончалась певица Александра Стрельченко

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Теги: александра стрельченко, биография, похороны



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