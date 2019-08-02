24 Августа 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Парубий (2014) | Фото:

Украинский суд постановил завести уголовное дело на Парубия

Шевченковский районный суд Киева обязал Госбюро расследований (ГБР) открыть уголовное дело по факту препятствования спикером Рады Андреем Парубием осуществлению избирательного права.
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Как сообщает "Левый берег", ссылаясь на материалы суда, в суд поступила жалоба на бездействие следователя ГБР. Заявитель отметил, что 5 июля он подал заявление в ГБР о совершении Парубием уголовного преступления по ч. 4 ст. 157 УК Украины о препятствовании осуществлению избирательного права, но ГБР уголовное дело не открыло. Однако 22 июля суд рассмотрел жалобу и обязал ГБР завести дело.

Ранее в Окружной административный суд Киева иск к Парубию подал бывший замгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин, так как Парубий требовал от прокуратуры, СБУ и погранслужбы предоставить информацию о проживании Кузьмина в течение последних пяти лет. По мнению Парубия, Кузьмин не имел права избираться. Кузьмин же считает, что Парубий превысил полномочия. Перед самыми выборами Верховный суд восстановил его в статусе кандидата, и Кузьмин был избран в Раду по списку от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь".

Как сообщало Накануне.RU, в мае Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное дело по факту возможного нецелевого использования бюджетных средств Парубием. Но оно обошло его стороной, и выяснилось, что непосредственно Парубия не касается.

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Украинский суд постановил завести уголовное дело на Парубия

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Теги: Украина, Андрей Парубий



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