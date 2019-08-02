Украинский суд постановил завести уголовное дело на Парубия

Шевченковский районный суд Киева обязал Госбюро расследований (ГБР) открыть уголовное дело по факту препятствования спикером Рады Андреем Парубием осуществлению избирательного права.

Как сообщает "Левый берег", ссылаясь на материалы суда, в суд поступила жалоба на бездействие следователя ГБР. Заявитель отметил, что 5 июля он подал заявление в ГБР о совершении Парубием уголовного преступления по ч. 4 ст. 157 УК Украины о препятствовании осуществлению избирательного права, но ГБР уголовное дело не открыло. Однако 22 июля суд рассмотрел жалобу и обязал ГБР завести дело.

Ранее в Окружной административный суд Киева иск к Парубию подал бывший замгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин, так как Парубий требовал от прокуратуры, СБУ и погранслужбы предоставить информацию о проживании Кузьмина в течение последних пяти лет. По мнению Парубия, Кузьмин не имел права избираться. Кузьмин же считает, что Парубий превысил полномочия. Перед самыми выборами Верховный суд восстановил его в статусе кандидата, и Кузьмин был избран в Раду по списку от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь".

Как сообщало Накануне.RU, в мае Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное дело по факту возможного нецелевого использования бюджетных средств Парубием. Но оно обошло его стороной, и выяснилось, что непосредственно Парубия не касается.