24 Августа 2020
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Синицинский Бор (2019) | Фото: vk.com / Владимир Воронин

В Тюменской области сообщили о масштабных вырубках на территории памятника природы

Ишимцы сообщили о проведении вырубок в Синицинском бору, который является памятником природы регионального значения.

О вырубке сообщил местный блогер, бывший работник правоохранительных органов Владимир Воронин, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Воронина, "черные лесорубы" выпилили несколько гектар строевого леса. Деревья еще не вывезли из бора.

"Залежи строевого соснового леса находятся в паре километров на восток от бывшей телевышки. Потом километр на юг и "колландайк". Может быть, метров на 150-200 ошибся, но это на обнаружение залежей строевого леса не повлияет", - написал Воронин. Он обратил внимание прокуратуры на произошедшее.

Синицинский Бор(2019)|Фото: vk.com / Владимир Воронин

Как сообщало Накануне.RU, весной этого года суд оштрафовал экс-директора "Тюменской авиабазы" за незаконную рубку леса. Ущерб области оценен в 8,1 млн руб.

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В Тюменской области сообщили о масштабных вырубках на территории памятника природы

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Теги: Синицинский бор, Ишим, памятник природы, охраняемая территория, вырубки



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Развитие сюжета:

Ранее 06.08.2019 11:51 Мск Лес близ Синицинского бора рубят по госзаданию
Ранее 05.08.2019 10:01 Мск В Ишимском районе прокомментировали вырубки леса

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