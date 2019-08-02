24 Августа 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Мусороперерабатывающий комплекс Нижневартовск (2019) | Фото: Накануне.RU

Вартовчане могут оформить льготы на оплату вывоза мусора в МФЦ или Центре социальных выплат

Нижневартовск переходит на новые правила обращения с твёрдыми коммунальными отходами – в городе уже месяц работает новый оператор, "Югра-экология", сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.
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Компания отвечает за комплекс услуг в сфере обращения с ТКО. В августе жители города получат единый расчетный документ с новой строкой – "Обращение с ТКО", услуга стала коммунальной.

Начисления будут происходить по количеству постоянно или временно проживающих в квартире людей, а не по квадратным метрам, как это было ранее. Ознакомиться с порядком расчета платы и предоставления компенсации можно, в частности, в "Нижневартовский расчетно-информационный центр", который работает с физлицами, и "НЭСКО" (городском филиале регионального оператора "Югра-Экология"), который работает с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также в "Центр социальных выплат".

Назначение компенсации за ТКО осуществлено в беззаявительном порядке на основании документов и сведений, содержащихся в личных делах тех, кому они положены, состоящих на учете в городском филиале Центра социальных выплат Югры. Те, у кого льгота не оформлена, могут сделать это, написав заявление в МФЦ или отправив прямо в центр все необходимые документы. Деньги, которые горожане платят за обращение с ТКО, учитываются при расчёте субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

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Вартовчане могут оформить льготы на оплату вывоза мусора в МФЦ или Центре социальных выплат

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Теги: Югра-экология, мусор, ТБО, деньги



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