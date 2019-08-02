24 Августа 2020
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Кадр из игры Holy warrior (2019) | Фото: youtube.com

"Храмы вместо скверов". Сибирские программисты представили игру про православного батюшку

Компания Dagestan technology из Барнаула разрабатывает игру Holy Warrior про православные ценности и священника, который должен строить храмы вместо скверов, собирать заблудшие души алкоголиков и прочих грешников, а также сражаться с боссами – человеческим сознанием и человеческим мозгом.
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Как рассказал Накануне.RU продюсер проекта Роман Лакруа, игровую концепцию разработчики подсмотрели в легендарной игре "Марио", только вместо усатого водопроводчика, спасающего принцессу, тут православный батюшка, который перемещается по декорациям депрессивной российской глубинки. Таким образом авторы игры хотели выразить свою гражданскую позицию.

Кадр из игры Holy warrior(2019)|Фото: youtube.com

"На митинги мы не ходим, но хотя бы так поддержку гражданской позиции определенного круга лиц выразить можем", – говорит Роман Лакруа.

При этом разработчики не ставят целью никого оскорбить или задеть, игра – "сатирическая гипербола борьбы со здравым смыслом".

"Мы захотели поднять остросоциальную тему – массовую застройку храмов в России (как пример: ситуация со сквером в Екатеринбурге, кинотеатр "Победа" в Орле). Концепция игры тоже выбрана неслучайно: за основу взяли культовую игру "Марио", так её проще будет воспринимать гораздо большему количеству аудитории, которые застали или хотя бы слышали про оригинал. Геймплейные новшества (относительно оригинала) будут представлены в минимальном объеме, дабы не препятствовать восприятию самой идеи – сатирическая гипербола борьбы со здравым смыслом (один из боссов на уровне – мозг, человеческое сознание)", – говорит продюсер.

Кадр из игры Holy warrior(2019)|Фото: youtube.com

Кадр из игры Holy warrior(2019)|Фото: youtube.com

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"Храмы вместо скверов". Сибирские программисты представили игру про православного батюшку

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Теги: Holy Warrior, компьютерные игры, протесты в сквере, Dagestan technology



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