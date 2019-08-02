24 Августа 2020
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Гибель полицейского при исполнении место происшествия Сургут (2019) | Фото: СУ СКР по ХМАО

Глава Сургута Вадим Шувалов выразил соболезнования семье погибшего полицейского

Глава Сургута Вадим Шувалов выразил соболезнования семье полицейского Ильмира Ханова, который погиб в результате нападения вечером 1 августа. Соответствующее сообщение появилось на странице главы города в социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

"От всего сердца выражаю свои соболезнования родным и близким погибшего сержанта полиции Ильмира Ханова. Это большая трагедия для всех сургутян. Ильмир до конца остался верен служебному долгу и ценой своей жизни помог обезвредить преступника. К сожалению, служба в полиции — это почти всегда риск и опасность для жизни сотрудников. Но по-человечески с этим смириться невозможно. Светлая память. Желаю скорейшего выздоровления коллеге Ильмира, Александру Царегородцеву, который сейчас находится в больнице", - заявил Вадим Шувалов.

Соболезнования под постом мэра выразили также и жители Сургута.

Напомним, около 22.40 1 августа во двор жилого дома по улице Пушкина в Сургуте из-за нетрезвого гражданина вызвали полицию. Прибыв на место, сотрудники полиции попытались задержать сургутянина за появление в общественном месте в пьяном виде, однако он напал на стражей порядка: убил 25-летнего сержанта Ильмира Ханова и ранил его коллегу, 27-летнего младшего лейтенанта Александра Царегородцева.

Ликвидировали преступника при участии сотрудников Росгвардии. После того, как злоумышленник, который якобы являлся сотрудником МЧС, напал на полицейских, росгвардейцам сообщили, что силовикам требуется подкрепление. Сержант Иван Бугайский и прапорщик Александр Бахтин, приехав на место, застали одного из сотрудников ППС, Ильмира Ханова, убитым, а второго, Александра Царегородцева, - раненым.

Вооруженный преступник тем временем начал наступление на сотрудников Росгвардии. На требования прекратить противоправные действия и предупредительный выстрел в воздух злоумышленник не реагировал. Росгвардейцы и раненый полицейский открыли огонь на поражение и ликвидировали нападавшего. Позже в сети появилось видео с местра трагедии.

Сейчас Царегородцев остается под наблюдением медиков. Его жизни ничто не угрожает. Информация о том, действительно ли нападавший был спасателем, проверяется.

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Глава Сургута Вадим Шувалов выразил соболезнования семье погибшего полицейского

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Теги: Ильмир Ханов, Александр Царегородцев, гибель при исполнении, соболезнования, Вадим Шувалов



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