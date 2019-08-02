ЭКС-проректору ТИУ увеличили срок

Центральный районный суд Тюмени вынес решение по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, возбужденному в отношении бывшего проректора Тюменского индустриального университета Александра Ошибкова. Он приговорен к 7 годам и 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Суд при вынесении приговора учел прошлые судимости Ошибкова.

Ошибков осужден за злоупотребления на сумму более 150 млн руб. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, Ошибков, являясь в разное время директором экспериментального завода буровой техники Тюменского государственного нефтегазового университета (сейчас - ТИУ) и по совместительству заместителем директора Инжинирингового центра "Геонавигация при бурении нефтяных и газовых скважин" этого же университета, директором департамента стратегического развития нефтегазового университета, злоупотреблял своими полномочиями.

В 2014-2015 гг. он сделал победителями аукционов на поставку оборудования аффилированные фирмы. Вуз перевел компаниям 152 млн руб., при этом оборудование фактически в университет не поступало. Оно эксплуатировалось в группе других компаний, которыми фактически руководил Ошибков.

Ранее, в марте 2018 г., Ошибков был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении более 179 млн руб., а в марте 2019 г. осужден за хищение еще 2 млн руб. В итоге ему было назначено 7,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.